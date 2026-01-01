Оставиха в ареста 25-годишния румънски шофьор след катастрофата с тежко ранени на АМ „Струма“, съобщиха от прокуратурата.

Той е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Инцидентът е станал около 8:00 часа на 15 април на магистралата - в посока към София.

Обвиняемият е управлявал товарен автомобил и е нарушил правилата за движение, като се е блъснал в задната част на спрял в крайната дясна лента автомобил.

Причинени са средни телесни повреди на водача на две жени - на 39 и 41 години и две деца - на 11 години и на 1 година.

Припомняме, че те са настанени в тежко състояние в дупнишка болница, а по-късно едното дете е закарано в столична болница.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.