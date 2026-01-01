Полицията с подробности за тежката катастрофа на на АМ „Струма“. Припомняме, че инцидентът е станал на 15 април.

Водачът на лекотоварен автомобил е ударил спрял в аварийната лента автомобил, съобщиха от ОД на МВР.

Тежка катастрофа на „Струма“: 4 души са ранени, сред тях и деца

Сериозно са пострадали водачката, пътничката и двете деца в колата.

Те са настанени в тежко състояние в дупнишка болница, а по-късно едното дете е закарано в столична болница.

Задържан е водачът на лекотоварния автомобил - 25-годишен румънски гражданин. Уведомена е прокуратурата.