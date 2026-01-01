Емблематична яхта на Аристотел Онасис отново се продава, съобщават гръцките медии. Яхтата "Христина" (Christina O), на която са пътували световни знаменитости като президента на САЩ Джон Кенеди и съпругата му Джаки, премиерът на Великобритания Уинстън Чърчил, холивудската двойка Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър, Грейс Кели, Грета Гарбо, Франк Синатра, Джина Лолобриджина, София Лорен търси следващия си собственик за сума в размер на 52 милиона евро, пише в информация по темата в. "Вима".

Луксозният плавателен съд е построен през 1943 г. като военен кораб и е участвал във Втората световна война. През 1954 г. е купен от Онасис за 34 хиляди долара, което е малка сума дори за времето си. Гръцкият корабен магнат го превръща в първата суперяхта в историята на света. Обновяването на плавателния съд възлиза на четири милиона долара (днешни около 45 милиона евро).

Кръстена на дъщерята на Онасис - Христина, великолепната яхта се превръща в плаващ център на властта, политическото влияние и светския живот. "Христина" е мястото, където Джон Кенеди, още сенатор, се запознава с Уинстън Чърчил. Години по-късно именно на яхтата е сватбата на Онасис с вдовицата на Джон Кенеди - Джаки.

След смъртта на Онасис яхтата е наследена от дъщеря му, която от своя страна я дарява на гръцката държава. Корабът е преименуван на "Арго", но е използван много рядко.

През 1998 г. преминава в ръцете на корабособственика Джон Папаниколау, приятел на семейство Онасис. Той купува яхтата за 50 милиона долара и връща първоначалното й име в чест на дъщерята на Онасис. Години по-късно яхтата отново е продадена срещу 25 милиона евро на бизнесмена Ивор Фицпатрик. През 2024 г. Фицпатрик умира и през март 2025 г. "Христина" излиза на пазара за близо 80 милиона евро. Паралелно с това се отдава под наем като седмичният наем през лятото се движи между 740 хиляди и 760 хиляди евро. Наемът през останалите месеци от годината е по-нисък.

Сега цената на емблематичната яхта, която е плаващата история на 20-ти век, е намалена до 56 милиона евро.

"Христина" е дълга почти сто метра, разполага със 17 луксозни каюти и може да приеме 34 пътници. Яхтата е малък плаващ хотел - има спа, джакузи, киносалон, фитнес. Дъното на басейна на палубата е украсено с мозайка на митичния Минотавър. Само с натискането на едно копче водата в басейна изчезва и мястото се преобразява в дансинг. На яхтата готвят шестима шеф готвачи от различни националности, които всекидневно изготвят изискано меню.

Яхтата на Онасис плава главно в Средиземно море като обикаля градове като Монако, Кан, Сен Тропе, гръцкия остров Керкира и Атина. Резервацията на луксозната яхта се прави чрез специализирани агенции.