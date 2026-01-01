Гражданите на София могат бързо и лесно да проверят къде да гласуват на предстоящите избори на 19 април чрез онлайн портала на Столична община.

Платформата събира на едно място цялата необходима информация – номера на избирателната секция, нейното местоположение, както и начина на гласуване – с машина или хартиена бюлетина.

Чрез портала всеки може да направи справка по ЕГН или адрес и да разбере в коя секция трябва да упражни правото си на глас. Данните се базират на официалните избирателни списъци.

Общо 1598 са секциите на територията на столицата. От тях 189 са предназначени за хора с увредено зрение или затруднения в придвижването.

За улеснение на тези граждани общината осигурява и специализиран транспорт. Заявки могат да се подават на безплатния телефон 0800 20 720 на 18 и 19 април в определени часове.

Освен това са организирани 14 подвижни избирателни секции за хора в неравностойно положение.

За първи път пилотно ще бъдат предоставени и тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини, предназначени за хора със зрителни затруднения.

От общината посочват, че целта е да се осигурят равни възможности за всички граждани да упражнят правото си на глас.

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, могат да се подават в МВР на денонощна телефонна линия или по електронна поща.