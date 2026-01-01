Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Шумен започва незабавни проверки на регионалното депо, Многопрофилната болница за активно лечение в града и дружествата, които извършват дейности с медицински отпадъци, съобщиха от екоинспекцията.

РИОСВ – Шумен се самосезира за осъществяване на извънреден контрол, след излъчен в социалните медии клип, в който се съдържат твърдения за нерегламентирано изхвърляне на медицински отпадъци на депото в кв. „Дивдядово“.

Спринцовки, пестициди и вещества с неясен произход: Проверяват сигнал за опасни отпадъци в Ямбол

Експерти на екоинспекцията ще извършат проверки на място и по документи, резултатите и констатациите от които ще бъдат своевременно оповестени на обществеността. При установяване на нарушения ще бъде търсена административнонаказателна отговорност на съответните длъжностни или юридически лица, допълниха от РИОСВ - Шумен.

През март експертите на регионалните инспекции по околната среда и водите в страната са извършили 1691 проверки на 1422 обекта. Издадени са общо 620 предписания за отстраняване на нарушения и предприемане на мерки.