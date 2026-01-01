37-годишен мъж от с. Голямо Ново, община Търговище, е задържан за срок до 24 часа за предлагане и предоставяне на имотна облага (парични суми) на свои съселяни с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия на насрочените за 19 април парламентарни избори, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.
Хванаха мъж за купуване на гласове в община Търговище
След проведени издирвателни и процесуално-следствени действия мъжът е установен и задържан в РУ–Търговище.
По случая е започнато бързо полицейско производство от Наказателния кодекс по описа на управлението. Процесуално-следствените действия продължават с разпити на свидетели.
Задържаха кмета на Овчарово, раздавал пари за гласове (СНИМКИ)
За БТА наблюдаващият случая прокурор - Любен Владимиров от Районната прокуратура в Търговище каза, че мъжът е предлагал и дал по 30 евро на човек. Към момента са установени трима, които са се облагодетелствали, допълни Владимиров.
У задържания са намерени 600 евро, за които той е представил бележка, че са собствени - от социални помощи, уточни прокурорът.
По думите на прокурор Владимиров, задържаният не е известен на органите на реда с предишни свои провинения. Има старо административно наказание на незаконен превоз на дървен материал.