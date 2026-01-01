Тунел „Лозарево“ се изгражда при строг контрол на качеството и безопасността. Прокопаването се извършва и от двете страни на тунела, а до окончателното им свързване остават 90 метра в зона със сложни геоложки условия. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк по време на проверка на място на напредъка по строителните дейности на железопътния тунел, част от жп линията Карнобат-Синдел.

В инспекцията участва и генералният директор на Национална компания “Железопътна инфраструктура” Йордан Върбанов.

Зам.-министър Тюрк подчерта, че обектът е много важен за по-добрата свързаност между Североизточна и Югоизточна България, като се следи за стриктно спазване на всички проектни и технически изисквания и стандарти.

По време на инспекцията беше направен преглед на текущото състояние на обекта, предприетите мерки за укрепване на сложния терен и напредъка по строителните дейности. Представителите на изпълнителя и строителния надзор представиха информация за предизвикателствата и предстоящите етапи, както и за мерките за минимизиране на рисковете, свързани със сложните геоложки условия.

Тунел „Лозарево“ е най-дългият двупътен жп тунел на Балканите, с обща дължина от 2 774 м. Строителството му започва през 1987 г. от Войските на министерство на транспорта, когато при прокопаване от двете страни е изградена близо половината от проектната дължина. През годините дейностите по изграждане на тунелното съоръжение многократно са прекратявани, поради липса на финансиране, а през 2024 г. те са възобновени.