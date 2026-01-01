Процесът по подготовка на машините за гласуване се изпълнява по график и без извънредни ситуации.

За първи път се прави усилие за проверка на всички машини. Към 08:00 часа на 17 април, за четири денонощия, са инсталирани и валидирани общо 7500 машини, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната.

Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот

Всяка една от машините се проверява съгласно инструкциите и алгоритъма, предоставени от Централната избирателна комисия. Прави се проверка дали е инсталиран оригиналният код от довереното изграждане в МЕУ. След това машината се опакова и ѝ се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Пломбата се отваря едва след края на предизборния ден, за да се извадят от машината флаш устройствата с паметта.

500 от машините са карантинирани. Този брой е очакван и е в рамките на нормалното.

В България ще се гласува с машини в над 9300 секции. На 8 април бяха подготвени и изпратени машините за гласуване в 130 секции в чужбина.