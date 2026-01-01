Машините за изборите в неделя ще се товарят на бусове в петък вечер, а в събота ще бъдат предадени във всички СИК, казаха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

В склада екипите на „Сиела Норма“ подготвят устройствата, а процесът се контролира от държавни експерти.

Росица Матева обясни, че всяка машина се проверява, верифицира се, прибира се в куфара и се транспортира. От утре започва транспортирането за страната. Тя каза още, че досега не е имало проблеми с инсталацията на машините. По думите й всичко върви гладко. "Всяка машина се проверява, всяка машина е инсталирана с удостоверения софтуер, 100% от машините ще бъдат проверени", увери тя. Машините за чужбина вече са заминали, дори би трябвало вече да са в държавите, каза още тя.

Емил Войнов от ЦИК заяви, че първите машини тръгват в петък вечерта от далечните областни центрове, там има центрове за претоварване, товарят се през нощта на бусове и коли, с които ще бъдат закарани до секционните избирателни комисии.

Матева допълни, че в събота във всички СИК ще бъдат предадени машините. Когато машините се предадат на СИК - се пускат, за да се види, че работи, разпечатва се диагностичен доклад и се оставя за следващия ден да е готова. Ако някоя машина не сработи в събота, в неделя се опитват да я пуснат пак, уточни Матева.

Министърът на електронното управление Георги Шарков каза пред журналисти, че всичко върви по план. "Има служители, които работят на три смени, всяка една от машините, съгласно инструкциите, се проверява след инсталациите, проверява се кодът дали е инсталиран оригиналният, след това се опакова машината", обясни той.

Пломбата се поставя върху отделението върху което са флашките, тя се записва от държавния служител, тази пломба трябва да бъде срязана след края на изборния ден, за да бъдат извадени флашките от СИК, каза Матева.

Матева показа и новите шаблони за гласуване, изработени на Брайлова азбука за незрящи хора. Те ще бъдат използвани в пет района – Благоевград, Пловдив и трите софийски района. Ще бъдат изработени 400 броя шаблони, с които хора със затруднено зрение, ще могат да гласуват самостоятелно.

Общият брой на секциите в страната, в които ще се гласува с машини, е 9354.