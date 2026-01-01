Гласуването с машина е равностойно на гласуването с хартиената бюлетина, напомниха от Централна избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или със специализирано устройство за машинно гласуване, ако в секцията е инсталирано. Избирател, който е избрал да гласува с машина, не може да гласува с хартиена бюлетина, и обратно. Възможност за гласуване с машина има в секциите с над 300 избиратели, допълниха от ЦИК.

При показан или заснет вот секционната избирателна комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна.

ЦИК публикува информация за правата на избирателите в изборния ден.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.