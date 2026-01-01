Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува информация за правата на избирателите в изборния ден, съобщиха от комисията във Фейсбук.

Информация и отговори на въпроси, свързани с гласуването, са посочени в рубриката ►"Често задавани въпроси" на официалната интернет страница на ЦИК.

На 19 април 2026 г. всеки български гражданин, навършил 18 години, който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, може да упражни своето конституционно право на глас, допълниха от ЦИК.

И още:

► право на тайно гласуване;

► право на избор да се гласува с хартиена бюлетина или машина, ако в секцията има машина;

► право на информиран избор;

► право на помощ при гласуване, ако човекът е с увредено зрение или със затруднения при придвижването;

► право на гласуване по настоящ адрес, ако има регистриран такъв, и е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес

► право на подаване на жалба;

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151.

В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

Ден на отворени врати за ученици, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори организира днес ЦИК.