Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува информация за правата на избирателите в изборния ден, съобщиха от комисията във Фейсбук.
Информация и отговори на въпроси, свързани с гласуването, са посочени в рубриката ►"Често задавани въпроси" на официалната интернет страница на ЦИК.
На 19 април 2026 г. всеки български гражданин, навършил 18 години, който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, може да упражни своето конституционно право на глас, допълниха от ЦИК.
И още:
► право на тайно гласуване;
► право на избор да се гласува с хартиена бюлетина или машина, ако в секцията има машина;
► право на информиран избор;
► право на помощ при гласуване, ако човекът е с увредено зрение или със затруднения при придвижването;
► право на гласуване по настоящ адрес, ако има регистриран такъв, и е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес
► право на подаване на жалба;
Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151.
В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.
Ден на отворени врати за ученици, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори организира днес ЦИК.