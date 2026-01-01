Всички избиратели, които на 19 април 2026 г. желаят да гласуват извън страната, имат право да гласуват, в която и да е секция извън страната, независимо от това дали са подали заявление за гласуване, заявиха Централната избирателна комисия.

Единственото условие е избирателят да подаде пред секционната избирателна комисия декларация (Приложение № 28-НС от изборните книжа), че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

От ЦИК обръщат внимание, че дипломатическите и консулските представителства на България са институциите, които поддържат непосредствен контакт с българските общности в съответната държава и имат ангажимент за своевременна, ясна и пълна комуникация относно законовата рамка, в която протича подготовката на изборния процес.

Когато представители на местните общности бъдат ангажирани, следва предварително, коректно и недвусмислено да им се разяснява, че при наличие на предложения за съставите на секционните избирателни комисии от парламентарно представените партии и коалиции, предложенията от общността имат резервен, а не основен характер, допълниха от избирателната комисия. Неизясняването на този факт или представянето му по начин, който създава нереалистични очаквания, е некоректно спрямо хората, които влагат значителен личен ресурс, време и организационни усилия.

ЦИК се отнася с уважение към българските общности извън страната, които влагат значително време, усилия и личен ангажимент в съдействие за подготовката и провеждането на изборите, пише в съобщението. Именно поради това коректната предварителна информация относно приложимата правна рамка следва да се представя изчерпателно и да не се създава впечатление, че ЦИК може да действа извън предвидените в закона основания и ред.

По-рано днес зам.-председателят на ЦИК Росица Матева каза, че в петък вечерта машините за гласуване ще бъдат транспортирани в различните общини в страната.

Вчера ЦИК публикува на сайта си интерактивна изборна карта за вота на 19 април. Картата показва избирателните секции в страната и чужбина, и техните адреси, както и районните избирателни комисии. Електоралната карта показва и броя на избирателите във всяка секция.