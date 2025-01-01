Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Кралство Саудитска Арабия, придружаван от съпругата си Десислава Радева. По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Рияд в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

В рамките на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, която събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи. Държавният глава ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.

Президентство, пресцентър

Българската общност

Българската общност в Саудитска Арабия не е официално документирана с точни данни, но се състои предимно от висококвалифицирани работници и техните семейства, посочва БТА. Български граждани намират работа като лекари, медицински сестри, учители, инженери и други специалисти.

В посолството на България в Рияд се отваря избирателна секция, когато са изпълнени необходимите условия и при позволение от страната домакин.

Според данни от преброяването на населението в Саудитска Арабия през 2022 г. в страната живеят 109 български граждани – 51 мъже и 58 жени. Информацията е публикувана в справката European Population by Region, Country of Citizenship and Sex, изготвена от Gulf Labour Markets and Migration на базата на официалната статистика на Саудитска Арабия.

Кралство Саудитска Арабия

Саудитска Арабия е абсолютна теократична монархия. Страната няма конституция. Ролята на основен закон изпълняват текстове от Корана. Държавен глава е кралят. Той притежава законодателната, изпълнителната и духовната власт. Той е върховен главнокомандващ и министър-председател (през 2022 г. за министър-председател е назначен Мохамед бин Салман - бел.ав.). Саудитска Арабия няма парламент. На 1 март 1992 г. с кралски декрет е създаден Консултативен съвет (Меджлис аш Шура) - 151-членен съвещателен орган, назначаван от краля за срок от четири години. Правителството се формира главно от членове на кралското семейство. През август 1993 г. с кралски декрет е утвърден кодекс, който за първи път ограничава мандата на правителството на четири години. На 11 януари 2013 г. с указ на крал Абдула е определена 20-процентна квота за жени в Консултативния съвет, което им запазва 30 места.

Държавен глава е крал Салман, който се възкачва на престола на 23 януари 2015 г.

Саудитският крал Салман назначи своя син и престолонаследник - принц Мохамед бин Салман (МБС), за министър-председател на кралството през 2022 г., предаде Ройтерс. Дотогава МБС беше министър на отбраната, но фактически именно той управлява Саудитска Арабия. Откакто влезе във властта през 2017 г., МБС коренно промени Саудитска Арабия - предприе опити за разнообразяване на икономиката и прекратяване на зависимостта ѝ от износа на петрол, позволи на жените да карат коли и ограничи властта на духовниците над обществото.

Реформите му бяха съпроводени от репресии срещу инакомислието. В затвора бяха пратени активисти, членове на кралското семейство, активисти за правата на жените и бизнесмени. Убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги през 2018 г. в консулството на кралството в Истанбул обтегна отношенията на кралството със САЩ и други западни съюзници, припомни Ройтерс в материала относно назначаването на МБС за министър-председател.