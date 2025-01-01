България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари комплект български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Премиерът Желязков изрази благодарност към Фон дер Лайен за последователната подкрепа на ЕК в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Министър-председателят изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката. По думите му тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет

Премиерът запозна Фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

Желязков изтъкна пред председателя на ЕК, че членството на България в еврозоната е последната стъпка на страната ни към пълната европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.

Премиерът подари български евромонети и на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

Подкрепата на европейските институции за членството на България в еврозоната има своята ключова роля за успеха на страната ни по пътя към пълна интеграция. Тя е ясен знак за доверието на нашите партньори и признание за последователните усилия на България да изпълни всички критерии. Това заяви Желязков в разговора си с Мецола в Брюксел. Премиерът благодари на председателя на Европарламента за нейната последователна и активна подкрепа за България както по отношение на еврозоната, така и за Шенген.

Той посочи, че това е исторически момент за страната ни и подаръкът е жест, чрез който Мецола да бъде още веднъж съпричастна към този голям успех за България. Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото.

Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят ключови теми като ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка, разширяването на ЕС, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и положението в Близкия изток.

По време на заседанието ще бъде обсъдена подкрепата за Украйна, включително финансовите и отбранителните мерки за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Държавните и правителствените лидери на страните от ЕС ще прегледат напредъка по следващата многогодишна финансова рамка и ще обсъдят стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., за да се осигури плавен старт на новите програми през 2028 г.

Ще бъдат разгледани и геоикономическите предизвикателства пред Съюза, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС, както и изпълнението на решенията в областта на европейската отбрана и сигурност. В програмата на Европейския съвет са включени и дискусии за миграционната политика, управлението на външните граници и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.