Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Припомняме, че решението беше съобщено малко, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи на брифинг от централата на партията, че повече кворум в парламента няма да правят. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС.

„Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Шеста сила сме. Не стига, че сме шести, а и пасив, че Дани Митов е министър. Полза виждате ли да стоим в правителството. Ако стоим, ще стоим само формално, повече кворум няма да им правим. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин“, посочи Борисов.