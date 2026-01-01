Предстои структурна промяна в управлението на „Информационно обслужване“, целяща оптимизация на софтуерните разработки за държавната администрация. Решението цели ускоряване на дигитализацията и повишаване на качеството на услугите, които пряко влияят на времето и разходите на гражданите и бизнеса, обясни Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация.

Ново общо събрание ще бъде свикано в най-кратки срокове, съобщи Василев пред NOVA. Според министъра настоящото състояние на държавните системи е „хаотично и проблемно“, което налага радикални мерки за подобряване на ефективността.

Оптимизация на публичните разходи

Данни, предоставени от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, показват, че през последните 5 години за изграждане на електронни системи са похарчени близо 1 млрд. евро. Въпреки значителните инвестиции, качеството на изпълнение остава незадоволително според ресорното ведомство.

Основен приоритет на новото ръководство ще бъде премахването на административната тежест чрез свързаност на регистрите. Целта е гражданите да не бъдат принуждавани да представят документи, които държавата вече притежава в своите бази данни.

Реални ползи за домакинствата

Министърът посочи Националната здравна информационна система като модел за бъдещо развитие на електронното управление. Към момента системата съдържа над 770 милиона електронни записа, а 380 000 българи вече използват достъп до личните си здравни досиета.

Тази прозрачност позволява на потребителите да следят в реално време как се разходват публичните средства в сектора. Предстои надграждане на тези системи, за да се гарантира, че технологичните решения реално улесняват ежедневието на хората.

Министерството на иновациите поема управлението на три ключови държавни дружества

Подобни опити за реформи в държавните ИТ структури са извършвани и в миналото, но този път акцентът е поставен върху ускореното внедряване на услугите чрез по-строг контрол над обществените поръчки. Очаква се промените да доведат до по-висока възвръщаемост на инвестираните публични средства в полза на крайния потребител.