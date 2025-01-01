От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) настояха в декларация да бъде прекратена процедурата за възлагане на услугата за железопътен превоз на пътници и да се обяви нова, изработена с помощта на външни консултанти и експерти от държави като Германия или Великобритания.

Ако тази порочна процедура не бъде спряна незабавно и не бъде обявена нова, възнамеряваме да сезираме ОЛАФ, Европейската прокуратура, еврокомисаря по транспортните политики и управляващия орган на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да може да бъде прекратено увреждането на сектора от жизнено важно значение за българското общество, заяви Стела Николова, която прочете декларацията от парламентарната трибуна.

На 15 декември министърът на транспорта е взел спорно и явно спешно решение, вследствие на което България е на прага на това да подпише 12-годишен договор за пътнически железопътен превоз, който да произведе частен монопол, за да му гарантира огромна субсидия и ще му предостави за ползване нови влакове, купени с европейски средства, всичко това при обстоятелства, които сочат към предварително предрешен резултат от конкурс и политически чадър, заяви Николова.

За нас е напълно неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целият железопътен сектор за 12 години напред и то при обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за корупция и за предварително уредена процедура с един печеливш, заяви депутатът от ПП – ДБ. Също толкова неприемливо е единственият частен кандидат за процедурата да няма нито един ден опит в пътническия железопътен превоз. Това е идеална предпоставка за хаос и бъдещи инциденти, коментира тя.

Нередно и неотговарящо на добрите европейски стандарти е единственият кандидат в процедурата „Ивкони Експрес“ да получи едновременно монополни позиции, държавни средства чрез субсидии и право да превозва с нови влакове, закупени с европейски средства, заяви Николова. По думите ѝ, по този начин, под маската на либерализация, реално се разкрива схема за присвояване на държавни активи и средства, при това в сектор, който може да има бъдеще, само ако се създадат правилните условия за истинска конкуренция и качество.