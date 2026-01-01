От "Продължаваме промяната - Демократична България" организират протест днес. От формацията настояват за предстоящите парламентарни избори да се въведе 100% машинно гласуване.

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост", предаде NOVA.

„Възраждане“ също организира протест. Той е срещу предложението за прекрояване на изборните правила на управляващите. Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа.