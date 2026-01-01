Президентът Румен Радев заяви, че машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и ръчно броене на контролните разписки е най-честният начин за провеждане на избори. Държавният глава е в Белово, където тази вечер участва в тържествата за 148-ата годишнина от Освобождението на града от турско робство.

"Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент е да се възвърне доверието в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така, че да има истинско доверие", каза Радев.

"В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори", добави той.

Борисов: Подкрепяме въвеждането на сканиращи устройства, но без промени в 12 без 5

Президентът заяви, че датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори зависи от „домовата книга”.

"С всички тези хора трябва да се проведат беседи. Трябва да се определи какъв ще бъде съставът на служебния кабинет. Не забравяйте, че по Конституция има и консултации с политическите партии", подчерта държавният глава.

Що се отнася до поста на служебния премиер, президентът изтъкна, че „домовата книга” отново може да доведе до блокаж.

"Аз очаквам да има отговорност от всеки един, защото всеки един, когато е приел този пост, е записано, че може да бъде служебен министър-председател", заяви Радев.

Граждани протестират в София с искане за 100% машинно гласуване

Той каза, че в най-скоро време ще съобщи кога и на кого ще връчи третия проучвателен мандат.

На въпрос дали ще създаде свой политически проект държавният глава отговори отклончиво.

"Аз съм положил клетва във вскички свои действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя", заключи той.