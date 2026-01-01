Граждани се събират на протест на площад „Независимост" в София, като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Събитието е под наслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултат“.

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините".

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.

От Столична община съобщиха за БТА, че протестът е заявен и че няма други заявени протести тази вечер на това място.