На 21 януари изпълнителният съвет на политическа партия "България може" ще свика Национална конференция, съобщиха от пресцентъра на формацията. Общото събрание ще се проведе в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“ и ще започне в 13:00 ч.
Сред основните точки в дневния ред са:
- отчет на изпълнителния съвет за периода след учредителното събрание;
- отчет на контролната комисия;
- обсъждане и предложения за промени в устава на партията;
- приемане на политическа резолюция;
- избор на ръководни и контролни органи.
От партията посочват, че ако не бъде осигурен необходимият кворум в обявения начален час, заседанието ще започне в 14:00 часа.