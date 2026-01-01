На 21 януари изпълнителният съвет на политическа партия "България може" ще свика Национална конференция, съобщиха от пресцентъра на формацията. Общото събрание ще се проведе в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“ и ще започне в 13:00 ч.

Сред основните точки в дневния ред са:

отчет на изпълнителния съвет за периода след учредителното събрание;

отчет на контролната комисия;

обсъждане и предложения за промени в устава на партията;

приемане на политическа резолюция;

избор на ръководни и контролни органи.

От партията посочват, че ако не бъде осигурен необходимият кворум в обявения начален час, заседанието ще започне в 14:00 часа.