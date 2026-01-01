В специално обръщение към нацията президентът Румен Радев обяви в понеделник вечер (19 януари), че ще депозира оставката си пред Конституционния съд днес (20 януари).

„За последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът и допълни: "Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава".

Президентът Румен Радев подава оставка (ВИДЕО)

Държавният глава благодари на всички, които са му вдъхвали кураж през годините - на хората от жълтите павета, на студентите, на всички честни хора, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си, на екипа си в президентството, както и на съпругата си.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова, посочва БТА.

Какво следва след оставката на Румен Радев

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.