Световните агенции отразиха новината, че президентът Румен Радев ще подаде оставка във вторник, 20 януари.

Агенция „Ройтерс“ пише, че речта на Радев (с която беше обявена новината) е подхранила „широко разпространени спекулации, че ще създаде собствена политическа партия, с която да се яви на предстоящите парламентарни избори“. Медията припомня, че Радев е изразявал скептицизъм към неотдавнашното решение на България да се присъедини към еврозоната и е заемал позиции, възприемани като благосклонни към Кремъл по отношение на войната в Украйна.

АФП също отрази новината, като подчерта: „Широко разпространени са спекулациите, че Радев може да участва в изборите, тъй като самият той е заявявал, че иска да „обедини всички“ в борбата срещу корупцията. Неговата оставка бележи първия случай, в който държавен глава се оттегля от поста си след края на комунизма“.

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава като заявка за влизане на партийния терен: „Като даде да се разбере, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев каза: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас — достойните, вдъхновените и непримиримите. Ние сме готови, можем и ще успеем“.

Руската агенция ТАСС съобщава накратко за оставката на българския президент и посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.

Според политическите анализатори, нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва ДПА. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което означава, че по-малките партии няма да преминат 4-процентната бариера.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2. По-късно тази година трябва да се проведат редовните президентски избори, а новоизбраният държавен глава трябва да положи клетва през януари 2027 г.