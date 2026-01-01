Мъж на 71 години от Перник е обявен за издирване от Второ районно управление в града по молба на негови близки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Издирваният е Антон Иванов Казанджиев, който е в неизвестност от 5:30 ч. вчера, когато е напуснал дома си в областния град.

По информация на полицията мъжът е висок около 170 см, с кафяви очи, без коса и с нормално телосложение. По данни на негови близки той страда от деменция и е дезориентиран за време и място. При напускането на дома си е бил облечен в черен анцуг.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.