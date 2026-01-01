По повод Световния ден на здравето – 7 април, политици и представители на здравния сектор отправиха поздравления към лекарите и медицинските специалисти, определяйки ги като „силният щит в битката с болестите“ и ключова опора за обществото.

Президентът Илияна Йотова

Специален ден е - празникът на хората с бели одежди и бели души, които са отдали себе си на нашето здраве, посочи президентът Илияна Йотова в публикация във Фейсбук по повод днешния Световен ден на здравето.

„Хората, които са силният ни щит в битката с болестта. Хората, в чиито очи срещаме подкрепа и успокоение, че всичко ще бъде наред. Без тях светът би бил празно и сурово място, лишено от вяра и светлина“, посочи Йотова.

По нейни думи дължим толкова много като държава и като общество на лекарите, медицинските сестри, здравните специалисти. За тях успехът не се измерва в пари, власт, популярност, а във възстановеното здраве на пациента и спасения живот, в протегнатите за благодарност ръце, допълни държавният глава.

„Благодаря – не само на празник, а всеки ден, за професионализма, себеотрицанието, любовта, за достойнството и скромността, с които изпълнявате ежедневно своята мисия. Бъдете здрави!“, пожела президентът.

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски

Сили и увереност в най-хуманната мисия пожела на лекарите служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който поздрави медиците по повод днешния Световен ден на здравето. Това съобщават с пост във Фейсбук от Министерството на здравеопазването.

Мотото на днешния ден е „Заедно за здравето. Застанете зад науката“. Това не са просто гръмки думи, а важно послание. То обединява ключовите фактори за успеха на здравеопазването във времена, когато светът е изправен пред редица предизвикателства, допълва Околийски. Само заедно – здравни експерти, институции, пациенти и гражданско общество, можем да превърнем знанието в реални действия и политики. С това убеждение още в първите ми дни като министър отворих вратите на своя кабинет за разговор с всички заинтересовани страни. Вярвам, че конструктивният диалог е пътят към дългосрочната ефективност на здравната система, казва още той.

Министър Околийски благодари на лекарите, медицинските сестри и на всички, работещи в здравния сектор, за усилията да изградят заедно по-качествено, по-справедливо и по-човечно здравеопазване за всички. Нека заедно продължим да отстояваме ценностите на науката и солидарността в полза на хората. Да създадем среда, която да мотивира младите медицински специалисти да се развиват в България, а на пациентите – да даде спокойствието и увереността, че грижите за здравето им са в сигурни ръце, добавя той.

Д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз

Във време на предизвикателства се откроява силата на лекарската професия и ключовото ѝ значение за обществото, казва в поздравлението си д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, по повод днешния Световен ден на здравето. Това съобщават във Фейсбук от съсловната организация.

Тази година отбелязваме празника в условията на финансова несигурност – с действащ служебен кабинет и работа в рамките на удължен бюджет. Това е изпитание както за здравната система, така и за всеки един от нас, изискващо още по-голяма устойчивост, отговорност и професионализъм, допълва Брънзалов. Въпреки тези предизвикателства, вие продължавате да изпълнявате своята мисия с достойнство, доказвайки, че грижата за пациента остава ваш основен приоритет, казва още д-р Николай Брънзалов.

„Изразяваме своята дълбока признателност към всички вас, хората, които с висок професионализъм, всеотдайност и човечност се грижат за най-ценното – здравето и живота на пациентите. Вашият труд е призвание, което изисква не само знания и умения, но и сърце, сила и постоянство“, добавя д-р Брънзалов в поздравлението си към медиците и им пожелава здраве, сила и вдъхновение, увереност и кураж, за да продължат с чест и отговорност своята благородна мисия.