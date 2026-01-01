Почина генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България, съобщи премиерът Румен Радев.

"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", пише премиерът.