В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт по автомагистралите е възможно да се образува колона от автомобили и придвижването да става по-бавно. С това предупреждение от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха временната организация на движението по пътищата у нас през идните дни. От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

„Тракия“

На 3 ноември, понеделник, от 8 ч. до 18 ч. за изпълнение на краткотрайни ремонти ще е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-ми и 88-и км на магистрала „Тракия“. Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента.

Също в понеделник от 8 ч. до 18 ч. в отсечката от 101-ви до 102-ри км на магистрала „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

На „Тракия“ вчера бе пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от магистралата в област Стара Загора. Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км.

Продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, където са обособени по една лента за посока Бургас и за пътуващите към столицата. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

От 4 ноември ще се извършват ремонтни дейности на настилката на АМ „Тракия“ в област Бургас, като временно ще се променя организацията на движение.

На 4 и 5 октомври ще се работи при 335-и км на магистралата в посока София. Ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в изпреварващата.

От 5 до 9 ноември ремонт на настилката ще се изпълнява в отсечката между 331-и до 334-и км в платното за София. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като активната и аварийната лента ще бъдат затворени. Участъците ще бъдат сигнализирани и обезопасени с пътни знаци.

„Струма“

През следващата седмица за изграждане на станция на мобилен оператор се променя и организацията на движение в тунел „Кочериново“ на магистрала „Струма“. От 8 ч. на 5 ноември до 18 ч. на 6 ноември ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч., посочват от АПИ.

От 1 до 7 ноември за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването, временно ще се променя организацията на движение в отсечка от магистрала „Струма“ в областите София, Перник и Кюстендил.

Работите по почистване на облицованите окопи ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. Ще се работи поетапно в двете платна за движение на автомагистралата между км 0 и 10-и км, в област София, като ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а трафикът ще се осъществява в свободната лента.

В следващите дни същите дейности поетапно ще се изпълняват и от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“, в област Перник. В участъка за разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

Ще се почистват канавки и в участъка от 37-и до 45-и км в област Кюстендил като временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Автомобилите ще преминават в лента, в която не се работи.

„Хемус“

В събота и неделя при интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може да се променя организацията на движение в участъка в ремонт на автомагистрала „Хемус“. В момента превантивен ремонт се извършва в платното за София на 7-километров участък от магистралата между 23-и и 30-и км. Ремонтът на отсечката започна на 21 октомври и се предвижда, при добри метеорологични условия, да завърши до 15 ноември.

В края на седмицата, когато движението се увеличава ще се въвежда реверсивно движение. В събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна.

При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. При образуване на колони в една от посоките е възможно за кратки интервали от време движението в една от посоките да бъде напълно ограничено с цел по-бързо преминаване на автомобилите от колоната.

За повишаване на безопасността по решение на „Пътна полиция“ трафикът на тежкотоварни камиони над 12 т може да бъде пренасочван по обходен маршрут от п. в. „Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река“.

На 4 ноември от 10 ч. до 18 ч. за монтаж на тол рамка при 424-и км на път I-1 София – Кулата, след отклонението за с. Елешница, движението ще се осъществява в една лента. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за Кулата и движението ще се регулира с пътни знаци. За изпълнение на дейностите ще е затворена за преминаване лентата за София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

