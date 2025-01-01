Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват през изминалата седмица, докато при зеленчуците се отчита спад в цените. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на храните на едро в България, се покачва с 0,26% до 2,327 пункта, при 2,321 пункта седмица по-рано. За сравнение, базовото равнище на индекса е 1,000 пункта, определено през 2005 г.

БТА

Млечни и месни продукти

Кашкавалът поскъпва с 0,43% до 18,07 лв. за килограм, докато кравето сирене поевтинява с 1,20% до 12 лв. за килограм.

Киселото мляко (3% и над 3% масленост) отбелязва ръст от 2,17%, достигайки 1,41 лв. за кофичка от 400 г, а прясното мляко поскъпва с 1,38% до 2,35 лв. за литър.

Замразеното пилешко месо е с 0,37% нагоре до 7,09 лв. за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 4,71% и се продават по 0,40 лв. за брой.

Кравето масло (125 г) се предлага по 3,18 лв., или 0,76% повече спрямо предходната седмица.

Зърнени и пакетирани стоки

Цената на ориза се увеличава с 1,20% до 3,37 лв. за килограм, а зрелият фасул поскъпва с 1,55% до 4,20 лв. за килограм. Лещата поевтинява с 0,34%, достигайки 4,10 лв. за килограм. Брашното тип 500 е с 0,68% нагоре до 1,49 лв. за килограм, олиото – с 3,64% до 3,30 лв. за литър, а захарта – с 1,10% до 1,83 лв. за килограм.

Плодове: Скок при ябълките и гроздето

Сред плодовете най-сериозно поскъпват ябълките – с 6,9% до 2,51 лв. за килограм, и гроздето – с 4,1% до 3,30 лв. за килограм. Бананите се продават по 2,81 лв. за килограм, почти без промяна (+0,07%). Спад в цените има при портокалите (–5,87% до 2,77 лв. за килограм) и лимоните (–0,80% до 3,71 лв. за килограм).

Зеленчуци: Поевтиняване при домати, картофи и зеле

При зеленчуците тенденцията е обратна – повечето цени се понижават. Тиквичките обаче поскъпват с 29,87% до 2,20 лв. за килограм, а зелените чушки – с 10,87% до 2,08 лв. за килограм. Краставиците също бележат ръст от 6,24% и се търгуват по 3,27 лв. за килограм.

Сред поевтинелите продукти са:

Домати – с 6,34% надолу до 2,72 лв./кг;

Червени чушки – с 1,05% до 2,27 лв./кг;

Картофи – с 6,93% до 0,94 лв./кг;

Зеле – със 7,66% до 0,94 лв./кг;

Моркови – с 2,44% до 1,13 лв./кг;

Лук кромид – с 3,20% до 1,03 лв./кг.