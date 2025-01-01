Основните храни поскъпват на борсите, докато плодове и зеленчуци поевтиняват, а цената на потребителската кошница на едро се запазва на 97 лв. през изминалата седмица. Това стана ясно от седмичния отчет на цените, проследявани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

"Вариациите са малки. Общо взето продължава състоянието на един нормален и спокоен пазар, в който ценовите равнища са следствие на търсене и предлагане, а не на някакви други фактори", съобщи председателят на Комисията Владимир Иванов.

Най-много за седмица са поскъпнали доматите - с 36 стотинки, гроздето - с 11, оризът - със 7 стотинки, а свинското - с 10.

Поевтинели са краставиците - с 11 стотинки, зеленият пипер - със 17, олиото - с 15 ст., и сиренето - с 10 стотинки.

"Увеличение наблюдаваме само при сиренето, яйцата и пилешкото месо от основните хранителни продукти. При краставици, тиквички, лимони, праскови, ябълки, съответно при плодовете и зеленчуците, всичко останало е на по-ниски равнища от последните 120 дни. Вариациите са нормални, няма влияние на външни фактори, еврозона, манипулации. Имам апел към потребителите нека да видят цените на едро, тъй като тази кошница не е да си закупят точно на тази стойност, а да видят какви са стойностите в търговията на едро с храни, да минат по отделните обекти, да направят сравнение и да направят своя избор при покупката", допълни още Иванов.