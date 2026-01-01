Парламентът прекрати правомощията на Антон Славчев като зам.-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Заявлението му, с което подава оставка от поста, е подадено на 11 февруари, обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

За бяха 203-ма депутати, един против, нямаше въздържали се. Оставката подкрепиха ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и петима нечленуващи в група народни представители. Против беше един депутат от АПС.

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) поиска Славчев да бъде повикан в пленарната зала. Това е човекът, който организира ареста на варненския кмет, серия разпити, който караше служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да притискат свидетели в определена посока, аргументира се той. Затова, според Мирчев, е важно Антон Славчев да дойде в пленарната зала и да каже правил ли е такива неща.

Зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) се обърна към Ивайло Мирчев, напомняйки му, че ПП-ДБ са събирали подписи за оставката на Славчев, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се е подписал. Сега, когато тя е депозирана, казвате защо си подава оставката. Чисто професионално това се нарича „раздвояване на личността“, казвам го за себе си, защото имам чувството, че живея в различни реалности, поясни Ангелов.

Вие и Вашата група не смятайте, че сте извън закона, Вие и Вашата група нарушавате правилника непрекъснато, обърна се към Мирчев Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС). Няма с този назидателен тон да говорите от тази трибуна кой е прав и кой не е, говорите с думите, с които комунистическата партия е говорила, продължи депутатът. На изборите ще се убедите, че не сте нещо повече от другите, завърши Иванов.

Според Божидар Божанов (ПП-ДБ) Антон Славчев през цялото време се крие от парламента. Трябва да бъде получен отчет какво са свършили КПКОНПИ и Комисията за противодействие на корупцията след отделянето ѝ, изтъкна той. КПК е ощетила държавния бюджет с милиони, всичките ѝ искове, които са отхвърлени от съда, са в ущърб на обществения интерес, комисията е осъдена да плаща много държавни средства, подчерта Божанов. В този смисъл, обясни той, тази оставка е много закъсняла. Славчев, подава оставка само от КОНПИ, комисия, която също не си е свършила работата, подчерта депутатът.

Костадин Костадинов потвърди, че „Възраждане" ще подкрепи оставката. Антон Славчев осъществява чадър над определени политици, но питам ПП-ДБ на какво отдавате чадъра, който той разпъна пет месеца над кмета на Варна, който е ваш човек, попита лидерът на „Възраждане“.

Малко обидно е да говорим за чадър от Антон Славчев и КПК над варненския кмет, след като той с месеци стоя в ареста, отговори му Божидар Божанов.

В края на януари Народното събрание взе окончателно решение да закрие Комисията за противодействие на корупцията по инициатива на ГЕРБ. До този момент органът беше оглавяван от Антон Славчев, който пое поста през 2022 г., след като предишният председател и бивш главен прокурор Сотир Цацаров се оттегли от длъжността. Оставката му дойде на фона на засиления политически натиск от тогавашното управляващо мнозинство за промени в антикорупционната структура и разделянето ѝ на две самостоятелни звена. След реорганизацията на КПКОНПИ през есента на 2023 г. Славчев продължи да ръководи и двата нови органа – комисията за борба с корупцията и отделната комисия за установяване на конфликт на интереси.