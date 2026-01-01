Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Република Турция, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Измир и с консулски окръг, обхващащ територията на районите Измир, Сакария, Биледжик, Ескишехир, Коджаели и Кютахия.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от Хасан Акгюн.

В качеството си на почетен консул Акгюн ще съдейства на българските институции и гражданите на Република България при техните взаимоотношения с институциите на Република Турция, ще защитава на интересите на гражданите на изпращащата държава в държавата на пребиваване, ще оказва съдействие за установяване на трайни отношения на сътрудничество между дейци на образованието и културата между Република България и Република Турция.

Град Измир е третият по големина град в Република Турция и един от водещите индустриални, логистични и пристанищни центрове в страната, ориентиран към Егейско море, Средиземноморския басейн и европейските пазари.

Градът е естествен мост между Балканите, Близкия изток и Северна Африка, което го превръща в център на многовековно съжителство между различни етнически и религиозни общности. Това многообразие създава благоприятна среда за развитието на културната дипломация, образователният обмен и популяризирането на българската култура.