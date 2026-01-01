През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34° и 39°, в София - около 35°. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за високи максимални температури (над 35°) в 25 области от страната. Безопасно зелено и в нормални граници температурите ще са само в Добрич, Варна и Бургас.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието: 26°-30°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над северните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат.

В сряда и четвъртък с усилване на вятъра от север-североизток ще прониква хладен въздух и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 29° и 34°. Ще преобладава слънчево време, през първия ден със значителни увеличения на облачността и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми.