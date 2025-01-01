Народното събрание не прие и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Гласуваха 234 депутати като от тях "за" бяха 101, "против" - 133, "въздържали се" - 0.

БТА

Вотът бе внесен на 12 септември и е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Вносителите са от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС. От "Възраждане“ и "Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота. От "ДПС-Ново начало“ дадоха да се разбере, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“.

Премиерът Росен Желязков

"Аз взимам думата не, за да изразя възторг от неуспешния вот на недоверие. Ние ви отговорихме с доводи, надявам се, че се е получил дебат. Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност и за партньорство в и извън България", каза министър-председателят.

Той отбеляза, че от няколко дни се наблюдава ескалация на общественото напрежение. "Това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но не очаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото", коментира премиерът.

Росен Желязков отправи призив към депутатите да се опитат да пазят малко по-мъдро българската демокрация.

Ивайло Мирчев

След гласуването Ивайло Мирчев заяви от трибуната на парламента, че днешният вот на недоверие показа, че в страната има трима премиери.

"Един формален - Росен Желязков, един който много го иска, но днес го няма да си подкрепи правителството и един - главното "Д", заяви Мирчев. По думите му страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало на пресслужба.

Той се обърна към ГЕРБ и Бойко Борисов. "Винаги, когато стане напечено Бойко го няма. Усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в компаньонка на главното "Д" и спряхте да мислите за онази в България, в която ще растат децата ви", заяви той.

В продължение на повече от 7 часа депутатите обсъждаха Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.