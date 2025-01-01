Днес ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Очаква се умерен вятър от северозапад, в североизточните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 24°.

Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода ще е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.