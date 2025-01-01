На заседание на Общинския съвет в Нова Загора бяха обсъдени сигналите за изхвърлени животински отпадъци в покрайнините на село Коньово. Въпросът беше поставен от общинския съветник Кремена Петрова (ПП–ДБ), която изрази тревога, че случаите се повтарят и представляват риск за здравето на жителите.

Петрова настоя за конкретни мерки от страна на Общината и Кметството в Коньово, за да се предотвратят подобни замърсявания.

В отговор кметът Галя Захариева съобщи, че по случая са извършени проверки от Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция и ДАНС, които не са установили замърсяване на вододайни зони. По думите ѝ местата, заснети в разпространените видеоклипове през април, за които общинският съветник говори, са различни от тези в момента, като част от тях са били почистени още през пролетта.

Захариева уточни, че общината е изпратила сигнали до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и полицията, тъй като става въпрос за престъпление, което следва да бъде разследвано, предприети са действия за почистване, а общината ще продължи да следи проблема съвместно с компетентните органи, за да не се допуска повторение на подобни случаи.