Пострадал участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия е настанен за лечение и наблюдение в травматологията на университетската спешна болница „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Късно снощи той е бил транспортиран към София.

Пострадалият 32-годишен колоездач е преминал прегледи и изследвания. Пациентът е в стабилно състояние, информират от „Пирогов“.

По последна информация става дума за испанския колоездач Марк Солер от отбора на Обединените арабски емирства. Сред пострадалите при вчерашното падане 23 километра преди края на етапа от Бургас до Велико Търново единственият, чиято възраст отговаря на посочената от "Пирогов", е Солер.

От тима на ОАЕ все още не са коментирали официално случая.

БТА

Тежък инцидент беляза втория етап от Giro d’Italia

Вчера седем колоездачи от Джиро д`Италия бяха докарани в Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново след падането край село Мерданя, съобщиха от пресцентъра на местната болница. Един от състезателите е с фрактура на таза и беше транспортиран с линейка към Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ в София.

Емирствата загубиха за състезанието двама от най-опитните си колоездачи в лицето на австралиеца Джей Вайн и испанеца Марк Солер. От отбора потвърдиха, че и двамата са в болница за изследвания, след като пострадаха при масовото падане 22 километра преди финала във Велико Търново. Вайн дори бе изнесен на носилка от пистата, но от ОАЕ все още не са дали допълнителни подробности за положението на двамата.

Под много голяма въпросителна остава и англичанинът Адам Йейтс.

Йейтс, който бе сочен като един от претендентите за победа в генералното класиране, завърши с разкървавена глава на над 9 минути от победителя в етапа Томас Мартин Силва от Уругвай. Друг от състезателите на ОАЕ - Антонио Моргадо, също пострада при падането, макар и по-леко. Той обаче също ще бъде в много трудна позиция в борбата за генерално класиране при изоставане от над 7 минути.

Единственият лъч светлина за ОАЕ бе представянето на швейцареца Ян Кристенсен, който успя да финишира шести.

София посреща финала на третия етап от Giro d’Italia – мащабни промени в движението

Домакинството на България на Обиколката на Италия е към своя край, но в последния ден от Grande Partenza Bulgaria 2026 (Гранде Партенца) - т. нар Голям старт, двата най-големи града - София и Пловдив, ще се срещнат с магията на Giro d’Italia (Джиро д'Италия).

Очакванията на специалистите са финалът да бъде решен след масов спринт, още повече, че заключителните осем километра по "Цариградско шосе" до Парламента са изцяло в права линия.

В часовете преди кулминацията на деня столичани и гости на града ще имат възможност да станат част от специалното подгряващо събитие – велошествието „София кара Giro“, което ще поведе столичният кмет Васил Терзиев.

След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. "Цариградско шосе" или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро д'Италия по време на финалния им спринт към арката.

Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от Джиро д'Италия.