Министерството на туризма организира и проведе поредица от работни срещи, посветени на подготовката и цялостната оценка на готовността на курортите за предстоящия зимен туристически сезон 2025/2026. съобщиха от ведомството.

В дискусиите участваха, представители на туристическия бизнес и концесионери от зимните курорти Пампорово, Банско, Боровец и Витоша, областни управители и кметове от общините Смолян, Самоков, Банско, Разлог, и други държавни институции, сред които Националната агенция по приходите (НАП), областните дирекции на МВР, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Българския червен кръст (БЧК), ИА „Автомобилна администрация“, Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), Планинската спасителна служба (ПСС).

Срещите имаха за цел да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат предложени работещи решения, гарантиращи модерна, конкурентна и безопасна зимна туристическа среда, допълват от министерството. Поставени бяха въпроси, свързани със: засилване на контрола върху безопасността на ски пистите; предприетите мерки, свързани с пожарната безопасност, включително поддържане на просеки, осигуряване на достъп за спасителни екипи; необходимостта от модернизиране на инфраструктурата чрез изграждане и на нови лифтови съоръжения, обновяване на енергийните и водните системи в курортните селища и други, се посочва още в съобщението на ведомството.

Ресорният министър Мирослав Боршош заяви, че „целта е да влезем подготвени в предстоящия зимен сезон с ясни ангажименти”. Той отново подчерта необходимостта от смела и дългосрочна визия за развитието на зимния туризъм у нас. Сътрудничеството и координацията между институциите и туристическия сектор ще доведе до реални подобрения, категоричен е министърът.

Боршош постави акцент върху визията за дългосрочно развитие на планинския туризъм. „Стремим се да изградим бъдеще – планински туризъм, който задържа кадри, привлича инвеститори, опазва природата и предлага преживявания на световно ниво”, посочи той.

Тази година е с най-успешен летен сезон след пандемията и прогнозите за зимния сезон към този момент също са оптимистични, като очакваме устойчивата положителна тенденция да продължи. Това заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по-рано тази седмица. Считаме, че 2025 година е преломна година, не само заради статистическите данни, но и защото реализира нова визия за развитието на туристическата индустрия, визия, чийто автор е министърът на туризма Мирослав Боршош, посочи Георгиева.