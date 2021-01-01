Офертите за луксозни подаръци, скрити в мистериозни кутии, заливат социалните мрежи в дните около Коледа. Търговците на т.нар. Mystery box обещават парични суми, таблети, мобилни телефони, маркови дрехи и козметика.
Вместо тях обаче в поръчаните кутии с изненади откриват евтини и нискокачествени стоки, съобщи NOVA. А в някои от случите – дори камък или кабел. Измамените до този момент са десетки, а сигналите на потърпевшите потребители буквално заливат форумите за некоректни търговци. Можем ли да платим близо 70 лв. за кабел – гледайте във видеото.
Вместо тях обаче в поръчаните кутии с изненади откриват евтини и нискокачествени стоки, съобщи NOVA. А в някои от случите – дори камък или кабел. Измамените до този момент са десетки, а сигналите на потърпевшите потребители буквално заливат форумите за некоректни търговци. Можем ли да платим близо 70 лв. за кабел – гледайте във видеото.