, скрити в, заливат социалните мрежи в дните около Коледа. Търговците на т.нар.обещават парични суми, таблети, мобилни телефони, маркови дрехи и козметика.Вместо тях обаче в поръчаните кутии с изненади откриват, съобщи. А в някои от случите – дори камък или кабел. Измамените до този момент са десетки, а сигналите на потърпевшите потребители буквално заливат форумите за. Можем ли да платим близо 70 лв. за кабел – гледайте във видеото.