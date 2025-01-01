Народното събрание прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, с който се създава единна уредба, регламентираща дейностите в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК). „За“ гласуваха 118 депутати, „против“ – 74, а „въздържал се“ – шестима. Законопроектът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало", "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ", един представител от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

Според мотивите проектът на закон се подготвя въз основа на законопроекта, изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се запазват поставените цели във варианта на законопроект от 2020 г., прецизирани в съответствие с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Изискванията са да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и услуги; да се регламентира ролята на „Български ВиК холдинг”; да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, а именно – те да съвпаднат с административните области, за повишаване на ефективността чрез икономия от мащаба при управлението на ВиК отрасъла на принципа "една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор".

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области съобразно административно-териториалното устройство на страната. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор. В случаите, в които такова обединение предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.

От 265 общини има 15 със собствени ВиК дружества, от тях две са в добро финансово състояние. Всички други са на прага на колапс, някои от тях подават заявление за влизане във ВиК холдинга, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. По думите му, едното е Троян, а другото е в Сапарева баня. Неприемането на този закон означава загуба на европейска помощ за тези региони, каза Иванов и добави, че законът дава възможност за добро управление.

Според Младен Шишков от ГЕРБ-СДС законопроектът е обявяван шест пъти за обществено обсъждане за последните пет години. Законопроектът има слабости и имаме забележки, но трябва да му се даде ход, каза той. На воден режим са 43 000 души, което прави 0,006 % от населението на страната. Дори в своя пик тази година засегнатото население е по-малко от миналата година, каза още депутатът. Според Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) между първо и второ четене трябва да се коригира темата за консолидацията и тя да бъде на функционален принцип.

Със закона ще бъде намалена конкуренцията, смята Йордан Иванов от "Продължаваме Промяната – Демократична България". Законопроектът не е насочен към повишаване на качеството на услугите по отношение на водоснабдяването. Взема власт от кметовете, дава я на високо държавно ниво и прави така, че предоставянето на услугите да не е с по-високо качество, коментира Иванов.

Ангел Славчев от „Възраждане“ коментира, че едно от нещата в този законопроект, за които са твърдо против, е такса "водомер". Видяхме огромни загуби на всички ВиК дружества, които са собственост на ВиК холдинга, който е държавен, каза той. Според него целта на този законопроект е да национализира всички общински дружества. Следващата стъпка ще бъде да се даде целият ВиК холдинг на концесия, смята той. Там, където кметовете си управляват ВиК дружествата, са на печалба и няма спиране на водата, нито безводие, коментира Славчев.

Ирена Георгиева, изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“, посочи, че консолидираният отчет за 2024 г. на дружеството и дъщерните му дружества показва 5 милиона печалба, така че да се твърди, че всички държавни дружества са на загуба, е абсурдно. За концесия въобще не можем да говорим, защото нито „Български ВиК холдинг“ има собственост публична инфраструктура, нито неговите дъщерни дружества, посочи тя. Нито законопроектът, нито действащото законодателство предвиждат възможност „Български ВиК холдинг“ да отдава на концесия българските води, заяви Ирена Георгиева. По отношение на това, че общинските дружества са на печалба, също е спорен факт, да не кажем, че е неверен, допълни тя.

Самият факт, че осъзнаваме и приемаме необходимостта да имаме специализиран закон за ВиК, е стъпка напред и в нормална посока, заяви Искра Михайлова от „ДПС – Ново начало“. Предлагането на законопроекта е крачка, която би могла да ни позволи да решим общия комплекс от проблеми във водния сектор. Предлага ни се да създадем основа, която ще даде възможност в бъдеще да правим директни инвестиции във водоснабдяването, като ясно поставим отговорностите на всички институции, каза Михайлова.

Около 90% от текстовете в законопроекта са действащи норми, но са пръснати в няколко закона, каза Ремзи Осман от "Алианс за права и свободи". Какво лошо има в това действащите норми да са събрани в един закон? Има нови текстове, с които не съм съгласен, но между първо и второ четене може да направим нашите предложения, каза той. Осман заяви, че не би подкрепил границите на обособените територии да съвпаднат с една област. Трябва да има няколко скали за цената на водата, каза още депутатът.

Венцислав Асенов от „Има такъв народ“ заяви, че групата ще подкрепи законопроекта и ще направят предложения между първо и второ четене.

Със закона се увеличават ВиК асоциациите, а общински дружества насила ще бъдат вкарани в тях въпреки становището на Националното сдружение на общините, заяви Виолета Комитова от МЕЧ. Не може да подкрепим нещо, което е против интересите на българските граждани, добави тя.

В мотивите се премълчава, че обектите, заложени по НПВУ, вече са отпаднали от първоначалния инвестиционен пакет, каза Красимира Катинчарова от „Величие“. По думите ѝ, това означава, че голяма част от инфраструктурните проекти, които трябваше да оправдаят спешността на този закон, не съществуват като финансиране и ангажимент на Европейската комисия.

Депутатите удължиха срока за предложения между първо и второ четене на максималния – 28 дни, след което законопроектът ще бъде разгледан на второ четене.