Черният петък и дните около него всяка година обещават „страхотни“ намаления, но много често фалшивите промоции дебнат зад ъгъла. Възможно е много лесно да се попадне в капана на подвеждащи оферти, фалшиви намаления или изкуствено завишени цени дни по-рано.

Ето ценни съвети как можете да разпознаете нелоялните търговски практики.

Проверете дали намалението е реално

Много вериги използват трик с повишаване на цените преди дните на „намаленията“. Няколко дни или седмици преди Черния петък цените изкуствено се завишават, а на самия ден цената пада. Ето как да се предпазите:

Проверете каква е била цената за последния месец. Според европейското законодателство намалението трябва да се изчислява спрямо най-ниската цена в този период.

ThinkStock/Getty Images

Проверете условията за връщане и гаранция

Важно е да знаете, че ако пазарувате онлайн (а и не само), имате право да върнете стоката в 14-дневен срок. Запазете всички мейли, електронна касова бележка, разписки и тн. Ако търговецът не се съгласи да върнете стоката, може да сигнализирате на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Проверете дали уредът, който сте си закупили, работи правилно. Не забравяйте, че понякога е възможно търговци да продават дефектни стоки с голямо намаление.

Купувайте само от проверени търговци

Черният петък трябва да е ден, в който да направите разумен избор. Купувайте от официални сайтове и утвърдени брандове, които вече сте тествали. Четете внимателно дребния шрифт и купувайте само неща, които са ви нужни.

Не се подвеждайте по надписите „Само днес!“

Много търговци използват изрази като „само днес“, „намалението свършва в полунощ“, за да ви напомнят, че трябва да купите веднага продукта или стоката.

Истината е, че в повечето случаи промоциите се удължават на следващия ден. Как да реагирате: Не се паникьосвайте и не бързайте да финализирате поръчката.

Следете дали търговецът често „удължава“ кампанията си и за следващите дни.

Направете си списък предварително

Няколко дни преди Черния петък, направете списък с това, които наистина ви трябва. Ако имате нужда от нещо ново и скъпо, важно е да следите как се движи цената през последния месец.

Много хора използват този период, за да следят цените на по-скъпи стоки и техника. Например телевизори, телефони, лаптопи, фотоапарати и домакински уреди. Именно при тях отстъпките доста често са осезаеми.

Черният петък и дните около него могат да бъде чудесна възможност да спестите пари, но само ако пазарувате разумно. Подгответе се предварително: направете списък с нужните ви продукти, проверете цените им, пазарувайте от проверени сайтове и не се поддавайте на подвеждащи написи.