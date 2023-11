от водача в световната ранглиста по тенисвъвна турнира от сериите "Мастърс 1000" в

първата ракета на България. По този начин Димитров допусна 12-о поражение в 13 мача с Джокович и пропусна шанса да спечели втора титла в кариерата си от турнир от тази категория след триумфа си в Синсинати през 2017 година.след 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 и 2021 година. Освен това трофеят е и 97-ми в колекцията му, като повече от него имат единствено швейцарецът Роджър Федерер (103) и американецът Джими Конърс (109). Четиридесет от тези титли той е спечелил на турнири "Мастърс"., в който сервиращият Димитров все пак излезе краен победител. Българинът не даде възможности на Джокович да стигне до точка за пробив, но водачът в световната ранглиста успя да го затрудни с няколко достигания до дюс.

Novak Djokovic stopped his interview to walk over & give Grigor Dimitrov a hug. 🥹 pic.twitter.com/ThFtwUdEU4