Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите в катастрофата край Монтана, съобщиха от здравното министерство.

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм лично се информира за състоянието на пострадалите при тежката катастрофа край Монтана от неделя вечер. Според предоставената информация от директора на МБАЛ-Монтана д-р Тодор Тодоров, двете момчета, на 16 и 20 години са с множество травми, на командно дишане и към момента състоянието им е стабилно.

Лекарите обаче не препоръчват транспортиране на пациентите и затова не е подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

По настояване на министър Кирилов консилиум от началниците на отделения ще оценява състоянието на пациентите, като ще им бъде осигурен и индивидуален сестрински пост.

При необходимост и в случай че състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно, пишат още от МЗ.

Припомняме, че тир и кола катастрофираха в неделя вечерта на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона. Мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където бащата издъхнал от нараняванията си.