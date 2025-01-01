Българските граждани в Мюнхен да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти, препоръчват от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Полицейските власти в Мюнхен, Германия, са обявили тревога поради заплаха от взривове на територията на града. Пространството, на което се провежда Октоберфест, ще е затворено минимум до днес, 17:00 ч. местно време. Значителни са затрудненията в движението на обществения транспорт, като множество линии са затворени или пренасочени, информират от МВнР.

Експлозиви са намерени в раницата на заподозрян за бомбената заплаха срещу Октоберфест, съобщи германската полиция, цитирана от АФП. Заподозреният е мъртъв.

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в квартал на Мюнхен. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.