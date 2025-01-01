Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха, свързана с взрива тази сутрин в северната част на германския град, предаде ДПА.
В изявление, публикувано в официалния сайт на общинските власти, се посочва, че решението фестивалът да остане затворен до 17:00 ч. (18:00 ч. българско време), се "дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.
Police closed the Oktoberfest fairgrounds Wednesday morning following a bomb threat from the suspected perpetrator of an explosion in northern Munich, city officials said. https://t.co/TM8NrmVeSa— The Associated Press (@AP) October 1, 2025
По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.
По информация на медиите е имало няколко експлозии. Съобщава се и за изстрели. В къщата е открито тяло на мъж. По информация на вестник "Билд" той вероятно е заложил няколко самоделни взривни устройства в къщата на родителите си, подпалил я и след това е отнел живота си. Освен това е намерен още един човек с огнестрелни рани.
Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори.
Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено.
Полицията е отцепила района в широк периметър и съветва жителите и шофьорите да избягват мястото.
Огромен облак дим се вижда отдалеч. Според полицейският съветник Томас Шелшорн в момента няма опасност за населението и няма и връзка с Октоберфест".