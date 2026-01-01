Според официалните данни на МВР, при част от пътуванията на кемпера, свързан със случая „Петрохан“, е присъствало и непълнолетно момиче, което вече е установено и разпитано. Предполага се, че това е мистериозното момиче, за което Ивайло Калушев пише в писмо до майка си, където споменава, че помага на „болно дете – момиче“.

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обяви, че на 30 януари около 8:50 ч. кемперът е бил на бензиностанция в Бургас. При преглед на записите от касата се виждат три лица – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

На 31 януари около 12 часа са вили на бензиностанция на АМ „Тракия“ в района на град Ихтиман в посока град София. На кадрите се вижда, че в превозното средство има и непълнолетно момиче. На 27.01.2026 г. по данни на АПИ и разпити на свидетели лицата са отпътували за Бургас – село Българи, а в кемпера са се возили Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев и непълнолетното момиче. То е установено и разпитано.

На 30 януари Ивайло, Николай и Александър връщат в София. Отново по данни от АПИ и свидетели същия ден оставят момичето на домашния му адрес.

Кемперът на смъртта

Кемперът е марка Toyota Tacoma модел HYMER ML-T 580, който е бил собственост на Ивайло Калушев.

Мистериозното съобщение от собственика на „хижата на ужасите“ в Петрохан до майка му

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише Ивайло Калушев до своята майка.