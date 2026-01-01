От „Демократична България” сме толерантни към управлението на новия кабинет, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем такива. Надяваме се и управляващите да не бъдат толерантни по тази тема. Това каза депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в ефира на "Здравей, България".

ДБ искат да бъде освободен зам-шефът на НЗОК

По негови думи е време всички ръководни длъжности да са с публично ясни и обявени нетни заплати. „Преди време от ДБ имахме инициатива, за да се разбере ръководителите във всички държавни дружества, регулатори и комисии кой какви заплати получава. Някои отказаха да ни предоставят такава информация. Тогава се оказа, че НАП са си разпределили 50 милиона под формата на бонуси на ръководството. Шефът на Сметната палата е получил близо 120 хиляди в рамките на една година. В КЕВР си бяха разпределили по 50 хиляди на човек. ЦИК например пък отказа да отговори. Оказа се, че те са си гласували по-особени възнаграждения”, каза той.

Мирчев заяви, че не може директори на болници да получават хиляди евро, а здравното заведение да е на загуба. Той подчерта, че младите медици, заради заплащането, са принудени да напуснат страната и да работят в страни като Германия и Великобритания.

Депутатът коментира още назначението на Иванка Динева за директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”. Той подчерта, че срещу нея са се обявили пациентски организации, имало е и забележки при проверка на инспектората на Министерството на здравеопазването. „В Народното събрание комисията по здравеопазване беше дадена на ГЕРБ. Ние гласувахме срещу това назначение”, каза още той. Мирчев посочи още, че назначаването на Динева говори, че новото правителство унаследява и поддържа корупционните практики. Депутатът поясни, че от „Демократична България” са настоявали за оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. Припомняме, че Мавров подаде оставка в началото на месеца. „Това, което обече ние сме виждали във времето, е, че не се сменят моделите, а лицата”, подчерта още Мирчев.

Депутатът коментира и разликата между заплатите на народните представители у нас и тези в други страни от Европа.