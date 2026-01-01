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„Отбелязваме 30 години от създаването на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на този процес бе поставено именно в София, когато през 1996 година се подписва Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите“.

Това каза председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Михаела Доцова, която откри 13-ата пленарна сесия на организацията в София.

По думите ѝ годишнината е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаване на общата воля за продължаване на сътрудничеството в региона.

„Тази годишнина е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаването на нашата обща воля да продължим да работим заедно за укрепване на добросъседството и регионалното сътрудничество“, заяви Доцова.

Тя отбеляза още, че в условията на сложна международна среда и нарастващи предизвикателства значението на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа остава особено важно.

На откриването на пленарната сесия министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта ролята на парламентите за развитието на регионалния диалог.

Велислава Петрова
БТА

„Признаваме значението на силното и активно парламентарно измерение като неразделна част от архитектурата на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Парламентите са институциите, които осигуряват демократичната легитимност на регионалния диалог, гарантират устойчивостта на поетите ангажименти и политическите решения в реални политики“, каза тя.

Според Петрова тази роля намира отражение в рамките на „Стратегия 2030 за Югоизточна Европа“, където Парламентарната асамблея се утвърждава като ключова платформа за диалог и взаимодействие между парламентите в региона.

Тя посочи, че тясното сътрудничество между Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и неговата Парламентарна асамблея укрепва парламентарната демокрация, подпомага реформите и засилва регионалния диалог.

Петра Куртева/БТА
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