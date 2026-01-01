„Отбелязваме 30 години от създаването на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на този процес бе поставено именно в София, когато през 1996 година се подписва Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите“.

Това каза председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Михаела Доцова, която откри 13-ата пленарна сесия на организацията в София.

По думите ѝ годишнината е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаване на общата воля за продължаване на сътрудничеството в региона.

„Тази годишнина е повод не само за равносметка на постигнатото, но и за потвърждаването на нашата обща воля да продължим да работим заедно за укрепване на добросъседството и регионалното сътрудничество“, заяви Доцова.

Тя отбеляза още, че в условията на сложна международна среда и нарастващи предизвикателства значението на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа остава особено важно.

На откриването на пленарната сесия министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта ролята на парламентите за развитието на регионалния диалог.

БТА

„Признаваме значението на силното и активно парламентарно измерение като неразделна част от архитектурата на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Парламентите са институциите, които осигуряват демократичната легитимност на регионалния диалог, гарантират устойчивостта на поетите ангажименти и политическите решения в реални политики“, каза тя.

Според Петрова тази роля намира отражение в рамките на „Стратегия 2030 за Югоизточна Европа“, където Парламентарната асамблея се утвърждава като ключова платформа за диалог и взаимодействие между парламентите в региона.

Тя посочи, че тясното сътрудничество между Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и неговата Парламентарна асамблея укрепва парламентарната демокрация, подпомага реформите и засилва регионалния диалог.