Изградиха контролно-пропускателни пунктове за проверка на гражданите, решили да участват в протеста в София, който започна от 18:00 ч. и се провежда в Триъгълника на властта. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Причината - появили се призиви за хулигански действия от страна на протестиращите.

„Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, където щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите, организаторите и стюардите незабавно да подават информация към служителите и да сигнализират при установяване на лица, които подготвят или извършват противоправни действия“, допълни директорът на СДВР и отправи апел към Столична община при евентуални провокации и ескалация на напрежението, незабавно да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

„Нямаме нищо против мирно-протестиращите граждани, които желаят да изразят своята позиция чрез мирни действия“, поясни той.

Преди, по време и след провеждането на протеста полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

За тази цел са изградени контролно-пропусквателни пунктове на следните точки:

► До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“;

► Подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“;

► В района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството;

► На ул. „Княз Александър I-ви“;

► На бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия;

► В Царската градина - зад Националната художествена галерия;

► В района на ул. „Московска“;

► На ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“;

► На бул. „Александър Дондуков“ преди кръстовището с ул. „Веслец“.

На посочените КПП-ТА служителите на реда проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и други.