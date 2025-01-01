Директорът на СДВР Любомир Николов с апел за предстоящия протест тази вечер.

По думите му са се появили много призиви за хулиганския действия на част от протестиращите.

"СДВР е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, заявено като мирен протест, ще бъдат изградени КПП, на които щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, които познаваме от предишни протести. Считам да предупредим обществото, че разчитаме на тяхната гражданска позиция. Разчитаме на самите организатори да ни оказват незабавна помощ и да подават незабавно информация към нашите служители за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия", обясни той за предстоящия протест тази вечер и апелира да се подават сигнали отправи и апел към Столична община с цел недопускане ескалация на напрежение, при евентуално започната такава, да се издаде заповед за прекратяване на протеста.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят позиция чрез мирни действия, но когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество или посягат на колеги, считам, че е редно да бъдат незабавно изведени", обясни Николов.