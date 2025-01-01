Светлините на елхата ще запалим утре – защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук по повод на запалването на светлините на коледната елха и протеста тази вечер.

Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община – знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда. Тази година направихме различен избор. В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България, заявява столичният кмет.

Според него няма как да празнуваме, докато "нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна".

Терзиев призовава всички да бъдат внимателни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да отклонят фокуса от истинската цел на протеста. "И помнете: сенките са най-дълги точно преди да изчезнат. А София е град на светлината", заявява столичният кмет.

Празничното дърво се намира на площад "Св. Александър Невски" и е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 украшения – коледни цветя и фигурки и над 20 000 светлинки.

Празничната програма ще започне в 18:00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група "Смехоранчета" с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов – солисти Моника Велчева и Дария Боева.

Протести в София и в други градове на страната – Пловдив, Варна, Бургас и Русе, се очакват тази вечер.